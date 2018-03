Juventus-Atalanta streaming e diretta tv, dove vederla

Juventus-Atalanta, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Juventus-Atalanta CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA –Juventus-Atalanta (orario 18.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Juventus (4-3-3): 1 Buffon, 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 15 Barzagli, 22 Asamoah, 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 10 Dybala, 17 Mandzukic, 11 Douglas Costa. (23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 8 Marchisio, 9 Higuain, 12 Alex Sandro, 21 Howedes, 24 Rugani, 27 Sturaro, 30 Bentancur). All.: Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Benatia, Bernardeschi, Higuain. Indisponibili: Bernardeschi, Cuadrado.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha, 3 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello, 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 37 Spinazzola, 4 Cristante, 72 Ilicic, 29 Petagna. (31 Rossi, 91 Gollini, 13 Caldara, 28 Mancini, 8 Gosens, 21 Castagne, 23 Melegoni, 32 Haas, 19 Rizzo, 10 Gomez, 99 Barrow, 9 Cornelius). All.: Gasperini.

Squalificati: nessuno. Diffidato: Toloi. Indisponibile: Bastoni. Arbitro: Mariani di Aprilia. Quote Snai: 1,40; 4,50; 8,50.

L’opinione degli scommettitori

Il +4 sul Napoli è a un passo, almeno a guardare i precedenti contro l’Atalanta: dal 2010 a oggi, la Juventus ha sempre vinto nelle partite giocate in casa contro i nerazzurri bergamaschi; tendenza che, secondo i quotisti Snai, sarà confermata con tutta probabilità anche nel recupero di Serie A in programma domani. L’1 di Allegri e i suoi si abbassa fino a 1,40, contro l’8,75 degli ospiti (che hanno vinto una sola delle ultime sei partite disputate) e il 4,50 del pareggio.

Il recente incrocio in Coppa Italia si è concluso con due 1-0 bianconeri, vale a dire due Under e altrettanti No Goal, esiti stavolta offerti a 1,80 e 1,60. Il terzo 1-0 della Juve è ritenuto probabile e paga 5,75, alla pari con il 2-0. Nelle scommesse sui marcatori, invece, Higuain e Dybala sono entrambi a 1,85, mentre in prima linea per l’Atalanta ci sono Gomez e Ilicic a 4,00.