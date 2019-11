Juventus-Atletico Atalanta-Dinamo, risultati gol Champions League

ROMA – Juventus e Atalanta tornano in campo per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. La Juve è già qualificata agli ottavi ma vuole passare il turno come prima mentre l’Atalanta è costretta a vincere e a fare il tifo per il City se vuole presentarsi all’ultima giornata con ancora speranze di qualificazione.

Champions League, Juventus-Atletico Madrid 1-0, gol: Paulo Dybala al 45′ (gara in corso).

La Juve sfida l’Atletico con Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala e Cristiano Ronaldo. Il Cholo Simeone risponde con Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Herrera, Thomas, Saul; Morata e Vitolo.

La prima occasione da gol è stata creata da Thomas al 13′, il suo destro al volo è terminato fuori di poco. Al 20, Saul è stato dimenticato dalla difesa della Juve ma il suo colpo di testa, da ottima posizione, non ha trovato lo specchio della porta. Al 24′, Saul ha cercato il gol con un sinistro da fuori area di rigore ma il suo tiro è stato bloccato in due tempi da Szczesny.

Al 45′, Paulo Dybala, migliore in campo fino a questo momento, ha portato in vantaggio la Juventus con un gran calcio di punizione da posizione defilata. Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a zero per la Juventus. Con questo risultato, i bianconeri vincerebbero il girone.

Al 66′, Bernardeschi ha sfiorato il raddoppio. L’attaccante bianconero si è accentrato dalla destra e ha fatto partire un gran sinistro che si è stampato sul palo a Oblak battuto.

Champions League, Atalanta-Dinamo Zagabria 2-0, gol: Luis Muriel su rigore al 27′, Gomez al 46′ (gara in corso).

L’Atalanta sfida la Dinamo con Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic e Muriel. I croati rispondono con Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, D.Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Petkovic e Orsic.

Al 26′, Gosens ha colpito la traversa con un gran sinistro al volo. Sulla ribattuta, Muriel è stato steso da un avversario e l’arbitro ha concesso il calcio di rigore all’Atalanta. Dagli undici metri, non ha sbagliato lo stesso attaccante colombiano al 27′. Al 33′, Hateboer ha calciato a botta sicura ma il suo tiro è stato respinto sulla linea di porta. Al 40′, Orsic ha fatto partire un gran tiro da fuori area di rigore colpendo la traversa. Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a zero per l’Atalanta.

A inizio ripresa, l’Atalanta ha raddoppiato con il Papu Gomez. L’attaccante argentino ha dribblato un avversario e ha fatto partire un gran diagonale con il destro che ha terminato la sua corsa a fil di palo.