Juventus-Atletico Atalanta-Dinamo, risultati gol Champions League

ROMA – Juventus e Atalanta tornano in campo per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. La Juve è già qualificata agli ottavi ma vuole passare il turno come prima mentre l’Atalanta è costretta a vincere e a fare il tifo per il City se vuole presentarsi all’ultima giornata con ancora speranze di qualificazione.

Champions League, Juventus-Atletico Madrid 0-0 (gara in corso).

La Juve sfida l’Atletico con Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala e Cristiano Ronaldo. Il Cholo Simeone risponde con Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Herrera, Thomas, Saul; Morata e Vitolo.

Champions League, Atalanta-Dinamo Zagabria 1-0, gol: Luis Muriel su rigore al 27′ (gara in corso).

L’Atalanta sfida la Dinamo con Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic e Muriel. I croati rispondono con Livakovic; Theophile-Catherine, Dilaver, Peric; Stojanovic, D.Olmo, Ademi, Ivanusec, Leovac; Petkovic e Orsic.

Al 26′, Gosens ha colpito la traversa con un gran sinistro al volo. Sulla ribattuta, Muriel è stato steso da un avversario e l’arbitro ha concesso il calcio di rigore all’Atalanta. Dagli undici metri, non ha sbagliato lo stesso attaccante colombiano al 27′. Al 33′, Hateboer ha calciato a botta sicura ma il suo tiro è stato respinto sulla linea di porta.