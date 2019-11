TORINO – A poche ore dalla super sfida di Champions League tra la Juventus e l’Atletico Madrid, Cuadrado è stato protagonista di una dura entrata in scivolata su Paulo Dybala durante un torello di allenamento. Il suo intervento è apparso veramente fuori luogo prima di un impegno così delicato. Cuadrado ha rischiato seriamente di mettere ko uno dei calciatori più forti della rosa.

Dopo l’entrata di Cuadrado, Dybala ha iniziato a zoppicare vistosamente. Per fortuna si è trattato solamente di una botta con il calciatore argentino che è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Cristiano Ronaldo non è al meglio quindi Dybala è diventato un calciatore fondamentale per la Juventus.

Con questa entrata gratuita in un torello di allenamento, Cuadrado ha rischiato di metterlo fuori gioco. In questo momento, la Juventus non può fare a meno di avere Paulo Dybala e Gonzalo Higuain al 100%. Due calciatori che la scorsa estate erano in uscita ma che adesso sono pedine fondamentali della Juventus di Maurizio Sarri. Già le partite sono un rischio, non è il caso di rischiare infortuni anche in allenamento. A maggior ragione in un banale torello di riscaldamento.