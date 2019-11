Juventus-Atletico, Dybala gol su punizione da posizione impossibile

TORINO – Paulo Dybala è il calciatore più in forma nella Juventus. La Joya ha segnato cinque gol nelle ultime sette partite e anche stasera si è regalato una perla da cineteca del calcio. L’argentino, preferito ad un altro calciatore in forma come Gonzalo Higuain, ha sbloccato il big match di Champions League contro l’Atletico Madrid con un gol su calcio di punizione al 45′.

Dybala è andato a calciare una punizione da posizione molto defilata, quasi un calcio d’angolo dalla destra. Nonostante la posizione facesse pensare soprattutto ad un cross, ed è per questo che forse Cristiano Ronaldo non si è incaricato del tiro come fa di solito, Dybala ha deciso di calciare ugualmente in porta trovando un eurogol. Certo questa impresa è stata resa possibile anche da un posizionamento discutibile di Oblak ma la rete resta bellissima.

Anche perché Oblak è considerato uno dei portieri più forti del mondo con Alisson Becker del Liverpool e De Gea del Manchester United.Una grande soddisfazione per Paulo Dybala che quest’anno aveva già fatto la differenza in Champions League con la doppietta rifilata alla Lokomotiv Mosca. Una Joya in queste condizioni, è impossibile da togliere dal campo. Per buona pace di Gonzalo Higuain…