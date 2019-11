TORINO – Maurizio Sarri non credeva ai suoi occhi: Dybala ha veramente calciato da posizione impossibile e ha anche segnato! L’ex tecnico del Chelsea ha commentato così, in conferenza stampa, il gol della Joya che ha deciso il big match di Champions League contro l’Atletico regalando ai bianconeri il trionfo nel girone: “Certo cose non si possono né insegnare, né consigliare. In allenamento non provi punizioni da quella posizione. Da allenatore non consiglieresti mai al tuo calciatore di calciare da lì perché è praticamente impossibile fare gol.

Non avrei mai pensato ad una conclusione in porta. Appena ho capito che tirava e ho detto ai miei collaboratori in panchina: che ca*** fa? Tira da lì? Poi ha assegnato. Ero a bocca aperta. Il mio applauso è un omaggio. E’ un atto dovuto davanti ad una magia del genere. Dybala è un fuoriclasse ed anche ieri lo ha dimostrato”.

Poi Sarri si è anche complimentato con Cristiano Ronaldo: “L’ho trovato bene, era in forma, ha giocato un’ottima partita. E’ difficile rinunciare ad un calciatore del genere, a maggiore ragione in una partita importante di Champions League. Sono soddisfatto del rendimento dei miei attaccanti. Metto in campo i calciatori che ho visto meglio in settimana” (video YouTube).