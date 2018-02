TORINO – Continua il botta e risposta a distanza tra il Napoli e la Juventus. Marotta e Allegri hanno risposto per le rime al patron dei partenopei.

Beppe Marotta su De Laurentiis

“Quello che dicono gli altri non ci tocca anzi ci da’ ancora più carica. Noi siamo tranquillissimi, sappiamo che queste sono insidie che annualmente dobbiamo affrontare”. Lo ha detto l’ad della Juventus, Giuseppe Marotta, commentando le “frecciatine che arrivano da Napoli”. “Se devo rispondere in maniera ironica – prosegue il dirigente bianconero – dico che De Laurentiis, da buon uomo di cinema, è proprio un burlone. Se invece devo dare una riposta seria cito una frase del filosofo tedesco Schopenhauer che ha detto ‘quando parlano di te devi capire quello che non sei tu ma quello che sono gli altri’. In questa frase c’è tutto”.

Allegri su De Laurentiis

“Le parole di De Laurentiis? Non commento le esternazioni di un grande presidente”. Allegri smorza le polemiche innescate dalle dichiarazioni del presidente del Napoli su ingerenze della Juventus nelle trattative che hanno coinvolto i partenopei durante il calciomercato. “Tutte le grandi squadre – ha spiegato Allegri – hanno rapporti con le medio piccole, sia per comprare giocatori che per venderli. Dal settore giovanile della Juventus sono usciti giocatori magari non pronti per il livello nostro, ma che possono stare in serie A. Penso a Romagna a Cagliari, a Cerri. Credo sia normale che ci siano questi rapporti”.