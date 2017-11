Non ancora matematicamente agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus ospita un Barcellona già qualificato. Si giocherà all’Allianz Stadium di Torino mercoledì 22 novembre alle ore 20.45.

Nel 4-2-3-1 di Massimiliano Allegri dovrebbe toccare a De Sciglio sulla destra e al solito Cuadrado qualche metro più avanti. Rispetto alla gara persa contro la Sampdoria torna Dybala con Higuain, in mezzo alla difesa possibile chance per Barzagli. Riecco Buffon in porta, così come Alex Sandro a sinistra.

Il Barcellona non ha a disposizione Mascherano, infortunatosi al bicipite femorale: la grande novità potrebbe essere Vermaelen, che potrebbe far rifiatare Piqué e giocare in coppia con Umtiti al centro della difesa. Out anche Sergi Roberto: possibile che a destra giochi ancora Paco Alcacer. Regolarmente in campo Messi e Suarez, nonostante la qualificazione sia già in cassaforte.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

BARCELLONA (4-4-2): ter Stegen; Semedo, Vermaelen, Umtiti, Jordi Alba; Paco Alcacer, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.

Sarà l’arbitro serbo Milorad Mazic a dirigere il match fra Juventus e Barcellona. Il 44enne arbitro nativo di Vrbas sarà coadiuvato dai guardalinee Ristic e Djurdjevic e dal quarto uomo Petrovic.

Dove vedere Juventus-Barcellona in streaming

Niente trasmissione in chiaro per Juventus-Barcellona: la gara sarà visibile solo su Premium Sport. Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su pc, smartphone o tablet, con Premium Play (clicca qui) per gli abbonati Mediaset.