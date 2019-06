Juventus, Bentancur si toglie dal mercato: ha rinnovato fino al 2024

TORINO – Rodrigo Bentancur ha rinnovato fino al 2024 l’accordo che lo lega alla Juventus. Lo rende noto sul proprio sito internet il club bianconero, che vuole fare del giocatore un punto fermo anche nei prossimi anni.

Prelevato dal Boca Juniors, nelle due stagioni in bianconero il giovane centrocampista è cresciuto molto, ritagliandosi uno spazio da protagonista con Allegri che non intende perdere ora che la squadra è stata affidata a Sarri. Sono state 31 le presenze nell’ultimo campionato, e due i gol, mentre in Champions League è sceso in campo sette volte.

Bentancur, arrivato giovanissimo alla Juventus dal Boca Juniors, si è ritagliato un ruolo da titolare durante la gestione tecnica di Massimiliano Allegri. Nonostante il cambio di allenatore, Bentancur è destinato ad avere nuovamente un ruolo importante perché Sarri ha espresso il gradimento nei suoi confronti. Bentancur abbina la qualità alla quantità e per questo motivo è un centrocampista moderno e completo.

Maurizio Sarri e Fabio Paratici raggiungeranno nelle prossime ore Cristiano Ronaldo in Grecia. Come anticipato durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo tecnico bianconero volerà alla volta di Costa Navarino, il resort di lusso in cui CR7 è in vacanza, per conoscerlo di persona l’attaccante portoghese.

“Voglio parlare con due o tre giocatori per condividere, nelle imposizioni credevo venti o trent’anni fa, ora l’età mi insegna che bisogna condividere”, ha detto il nuovo tecnico bianconero presentandosi alla stampa.

Il colloquio sarà fondamentale per impostare il lavoro del tecnico in vista del raduno alla Continassa, che dovrebbe essere intorno al 10 luglio anche se la data ufficiale non è ancora stata resa nota. Dopo alcuni giorni di lavoro, i bianconeri partiranno per la tournee internazionale che li porterà a Singapore, in Cina e in Svezia. Già in programma le amichevoli con Tottenham, Inter e Atletico Madrid (fonte Ansa).