TORINO – La Juve batte il Bologna e consolida il suo primato in classifica in Serie A portandosi a più quattro sull’Inter ma che fatica contro la squadra di Mihajlovic… Decisivi i gol di Cristiano Ronaldo e di Pjanic ma anche la parata miracolosa di Buffon al 94′ su una rovesciata di Santander. Dopo la traversa colpita dallo stesso Santander, la palla è tornata all’attaccante del Bologna che ha cercato il gol con una rovesciata spettacolare. Ci sarebbe anche riuscito se in porta non ci fosse stato Buffon. L’ex portiere del Psg ha tolto la sua conclusione da sotto la traversa regalando i tre punti ai bianconeri.

Juventus-Bologna, la cronaca della partita dello Stadium.

La Serie A, la Juve affronta l’anticipo serale contro il Bologna con Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain e Ronaldo. Il Bologna, con Mihajlovic in panchina, punta su Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Soriano, Svanberg; Orsolini, Palacio e Sansone.

Juventus in vantaggio al 20′. Gol numero 701 in carriera per Cristiano Ronaldo, 33° con i bianconeri! Un destro violento e basso sul primo palo che beffa Skorupski. Conclusione partita dal centro destra dell’area di rigore. Juve avanti 1-0.

Il Bologna ha pareggiato al 26′ grazie ad un grandissimo gol di Danilo! Super conclusione al volo dal centro sinistra dell’area. Botta di destro che si infila fortissima sul secondo palo, imparabile per Buffon.

Una pillola statistica di Sky Sport dopo la rete subita dalla Juventus. In 4 delle 5 partite in cui la Juventus ha subito gol in questo campionato, la rete è arrivata con il primo tiro nello specchio avversario (fa eccezione il Napoli).

Due cartellini gialli fino a questo momento, quello preso da Sansone al 22′ e quello rifilato dall’arbitro Irrati a Rabiot al 29′. Il primo tempo è terminato sul risultato di uno a uno, Danilo ha risposto a Cristiano Ronaldo.

Al 53′, parata miracolosa di Skorupski su un colpo di testa a botta sicura di Cristiano Ronaldo. Il portiere polacco ha deviato sopra la traversa. Un minuto dopo, la Juventus è tornata in vantaggio con Miralem Pjanic. L’azione è nata da una palla persa dal Bologna, Cristiano Ronaldo ha calciato verso la porta ma è stato murato. La sfera è arrivata a Pjanic che ha battuto Skorupski con una bella conclusione con il destro.

Al 74′, Skorupski ha detto no a Higuain con una grande parata su una conclusione improvvisa dell’attaccante argentino. Al 94′, il Bologna ha sfiorato il due a due, traversa di Santander da due passi. E’ finita, la Juve ha battuto il Bologna ed è volata a più quattro sull’Inter.