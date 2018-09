Juventus-Bologna streaming Dazn e diretta tv, dove vederla: orario e data

TORINO – Juventus-Bologna si giocherà mercoledì 26 settembre 2018: appuntamento alle 21, all’Allianz Stadium di Torino.DOVE VEDERE JUVENTUS-BOLOGNA IN TV E STREAMINGJuventus-Bologna sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva da DAZN. Le partite di Dazn possono essere viste dagli abbonati su pc, tablet, cellulari e smart tv.

JUVENTUS (4-3-2-1): Perin; Cuadrado, Benatia, Bonucci, Cancelo; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Cristiano Ronaldo.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Maio, Danilo, Calabresi; Mattiello, Svanberg, Nagy, Dzemaili, Krejci; Falcinelli, Santander.

Filippo Inzaghi medita di cambiare il Bologna in vista della trasferta in casa dei campioni d’Italia, Per cause di forza maggior e per la forza dell’avversaria: “La Juventus è a mio avviso la squadra più forte d’Europa in questo momento e noi siamo contati”.

Nonostante questo, Inzaghi non perde la sua proverbiale fiducia e non parte battuto: “Doveva essere una sfida impossibile anche quella con la Roma, eppure ce l’abbiamo fatta: ci credevamo solo io, la squadra e i tifosi. Abbiamo bisogno di continuità, giocare ci farà bene. E poi partite come questa le vogliono giocare tutti”.

Non tutti, però, a Casteldebole, sono in condizione. Anzi. La vittoria sulla Roma è costata cara al Bologna: “Domenica ho tolto Santander perché ha sentito una gamba indurirsi, Svanberg ha rimediato una botta alla testa e non si è allenato in questi giorni e Poli è out per un problema al polpaccio. Siamo contati”

