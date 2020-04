ROMA – Dopo il compleanno in casa Ronaldo, ecco la festa della famiglia Bonucci. CR7, sabato, era stato ripreso a Madeira con una ventina di persone a celebrare una nipote, ieri è toccato al difensore juventino finire al centro delle polemiche per un party immortalato dalla moglie. Festa organizzata per festeggiare nonno Dino.

In molti hanno segnalato il post di Martina Maccari su Instagram alla polizia, mentre lady Bonucci è poi intervenuta per calmare le acque: “Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 giorni fa per la prima e unica volta. Mi portano spesa a casa – ha scritto -: abbiamo usato un Glovo per la torta, regalato un disegno incorniciato con una vecchia cornice che avevamo a casa. I miei attraversano una scala interna per venire da me. Sono chiusi come me dal 7 marzo e fatemi un favore: criticate tutto, soldi, casa, marito, me in prima persona, ma non il senso civile e di responsabilità. Abbiamo donato e continuiamo ad adoperarci come possiamo per fronteggiare questa situazione. State facendo una polemica sterile a mio avviso. Se siete arrabbiati con il mondo vi capisco, ma non ci risolverà la vita tanta inutile polemica”.

Sia prima che dopo il post chiarificatore, i commenti polemici anche di tifosi bianconeri sono stati tanti. Resta il dubbio sull’opportunità di pubblicare su Instagram foto di questo tipo. “Sarebbe stato intelligente evitare di pubblicare un post con la famiglia riunita e ammassata, era chiaro che avreste suscitato polemiche” è stato il commento di un follower. (fonte GAZZETTA DELLO SPORT)