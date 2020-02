TORINO – La Juventus ha vinto contro il Brescia e, in attesa di Lazio-Inter, è tornata da sola in vetta alla classifica del campionato ma alcuni tifosi bianconeri non hanno gradito la prestazione della squadra e l’hanno fischiata nel corso del match odierno contro il Brescia.

Dybala discute con i tifosi dopo il gol in Juventus-Brescia: “Basta fischi”.

Dybala, che è il leader della squadra in assenza di Cristiano Ronaldo, ha avuto da ridire con i suoi tifosi dopo aver segnato il gol che ha sbloccato la partita. L’attaccante argentino si è rivolto ai tifosi bianconeri che stavano fischiando la squadra con un gesto piuttosto chiaro: “Basta fischi”.

In effetti,dopo questo gesto di Dybala, i fischi nei confronti della squadra sono diminuiti e sono praticamente spariti dopo la rete del raddoppio di Cuadrado. Dopo il rientro in campo di Giorgio Chiellini, ci sono stati solamente applausi per la squadra campione d’Italia in carica.

La Juve non starà brillando dal punto di vista del gioco ma è ancora in corsa su tre fronti. In Champions League, si appresta a disputare gli ottavi di finale contro il Lione dopo aver vinto il girone. In campionato è prima, in Coppa Italia ha ampie possibilità di qualificarsi per la finalissima dopo aver pareggiato l’andata a Milano. Un ruolino di marcia di tutto rispetto.