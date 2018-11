TORINO – Juventus-Cagliari si giocherà sabato 3 novembre 2018 alle ore 20.30 all’Allianz Stadium di Torino. La Juventus arriva a questa partita con sei punti di vantaggio sulla coppia formata da Napoli e Inter.

Bianconeri che sono reduci dal successo di Empoli firmato da una doppietta di Cristiano Ronaldo. Il Cagliari sta disputando un ottimo campionato di centro classifica. In questo momento, i sardi non sono coinvolti nella lotta per non retrocedere in Serie B e possono nutrire ambizioni europee.

DOVE VEDERE JUVENTUS-CAGLIARI IN TV E STREAMING

L’anticipo Juventus-Cagliari sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi . L’evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

