Juventus calendario Champions League 2019 2020 date orari partite

TORINO – L’attesa è terminata, è arrivato il giorno dei sorteggi della fase a gironi di Champions League (che si terranno alle ore 18). La Juventus, squadra inserita in prima fascia, è attesa come una delle grandi protagoniste della prossima edizione della massima competizione europea per club.

I bianconeri devono riscattare la partecipazione dello scorso anno che è stata al di sotto delle aspettative di inizio stagione. La corsa della Juventus si è fermata al cospetto dell’Ajax. Tutti si attendevano che la Juve avrebbe passato il turno ma non è stato così. Questa eliminazione ha incrinato i rapporti tra Allegri e la proprietà bianconera con l’allenatore toscano che ha lasciato Torino dopo anni di trionfi in Italia e dopo aver raggiunto due finali di Champions League (entrambe perse. La prima contro il Barcellona e la seconda contro il Real Madrid).

Adesso la Juve ha deciso di puntare su Maurizio Sarri sperando in un altro tipo di calcio, più spettacolare e propositivo. L’ex allenatore del Napoli ha dimostrato di saper vincere in Europa praticando un calcio offensivo e moderno. Lo scorso anno, Maurizio Sarri ha stravinto l’Europa League sulla panchina del Chelsea. Sarri ha trionfato in Europa League strapazzando in finale i “cugini” dell’Arsenal. Questo successo prestigioso ha aumentato la sua fama a livello internazionale e gli ha permesso di firmare con la Juventus.

Le squadre che partecipano alla prossima edizione della Champions League 2019 – 2020. La Juventus, grazie allo scudetto conquistato qualche mese fa, è stata inserita in prima fascia.

Prima fascia: Barcellona, Manchester City, JUVENTUS, Bayern Monaco, Psg, Zenit, Liverpool, Chelsea.

Seconda Fascia: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, NAPOLI, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Ajax.

Terza Fascia: Lione, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Olympiakos, Valencia, INTER, Dinamo Zagabria, Bruges.

Quarta Fascia: Genk, Galatasaray, Lipsia, Stella Rossa, ATALANTA, Lille, Lokomotiv Mosca, Slavia Praga.