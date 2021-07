Juventus-Cesena, dove vedere l’amichevole in diretta tv e streaming: orario e formazioni

La nuova Juventus scende in campo oggi, sabato 24 luglio (ore 18), per l’amichevole al Training Center contro il Cesena. Allegri, per forza di cose, non potrà schierare la formazione ideale. Anche nel 2014 il tecnico livornese esordì sulla panchina bianconera in un test amichevole contro i romagnoli.

Dybala, uno dei pochi campioni a non essere in vacanza, salterà l’amichevole a causa di un affaticamento muscolare patito nei giorni scorsi. Per il 10 l’esordio potrebbe arrivare nella sfida contro il Monza al Trofeo Berlusconi. Allegri, nel match contro la squadra che milita in Serie C, darà spazio a molti giovani.

Dove vedere Juventus-Cesena in diretta tv e streaming

Il match tra Juventus e Cesena andrà in scena alle ore 18.00 alla Continassa e sarà visibile in diretta esclusiva in tv su Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme SkyGo e Now. Tutto, ovviamente, solo per gli abbonati alla piattaforma satellitare.

Juventus-Cesena, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, Dragusin, Rugani, Frabotta; McKennie, Fagioli; Felix Correia, Rafia, Pellegrini; Da Graca.

CESENA (4-3-3): Nardi; Ciofi, Ricci, Gonnelli, Dominici; Ilari, Ardizzoni, Steffé; Zecca, Caturano, Bortolussi.