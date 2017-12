TORINO – Giorgio Chiellini salta la sfida di martedì con l’Olympiacos, decisiva per la qualificazione della Juventus agli ottavi di Champions League. Il difensore bianconero non è stato convocato per la trasferta greca a causa di una gastroenterite virale. Tra i convocati c’è invece Mandzukic, che lunedì mattina a Vinovo ha svolto tutto l’allenamento con i compagni. L’attaccante, che ha saltato il Napoli per un problema al polpaccio, è a disposizione di mister Allegri.

A questo punto Benatia è favorito per affiancare Barzagli al centro della difesa, ma attenzione a Rugani: Massimiliano Allegri potrebbe infatti scegliere di preservare il marocchino in vista dell’Inter. Per il resto, la formazione per la partita di Champions sarà molto simile a quella vista a Napoli: Matuidi e Douglas Costa sugli esterni, Pjanic e Khedira centrali di centrocampo; attacco composto da Dybala dietro a Higuain.