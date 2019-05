BARCELLONA – Jasper Cillessen vuole lasciare il Barcellona per non perdere la titolarità della porta della Nazionale Olandese. Secondo quanto scrive Diario Gol, in Spagna, il portiere avrebbe detto: “Vado da Cristiano Ronaldo”. Cioè vado alla Juventus ma i bianconeri hanno già due portieri importanti come Szczesny e Perin. Data per scontata la conferma del titolare Szczesny, la domanda è: la Juve venderà Perin? Forse l’ex portiere del Genoa ha chiesto la cessione per trovare più spazio visto che a Torino è chiuso dal polacco.

Juventus, non è la prima volta che Szczesny ha un secondo ingombrante.

Non è la prima volta che Szczesny deve fare i conti con un secondo ingombrante. Ai tempi della Roma, Luciano Spalletti lo preferì ad Alisson Becker, attuale titolare nel Liverpool. Questa volta Szczesny dovrebbe vedersela con Cillessen numero uno dell’Olanda, un’altra bella sfida. Al momento, la Juventus non ha confermato questa trattativa. L’unica cosa che abbiamo è questo virgolettato del secondo portiere del Barcellona riportato da Diario Gol.

Jasper Cillessen vuole lasciare il Barcellona perché non gioca praticamente mai. Nel corso di questa stagione, Jasper Cillessen ha giocato solamente otto partite, di cui sei in Coppa di Spagna, troppo poco per un estremo difensore del suo livello. E’ per questo motivo che Jasper Cillessen vorrebbe cambiare aria, per rilanciarsi ad altissimi livelli.