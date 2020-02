TORINO – Ci sono due sorprese nelle convocazioni della Juventus in vista del match di campionato contro il Brescia. Maurizio Sarri ha concesso un turno di riposo a Cristiano Ronaldo, soprattutto in vista del ritorno della Champions League, ma ha convocato dopo molto tempo Giorgio Chiellini, che ha finalmente recuperato dal suo infortunio ma ovviamente non è ancora in grado di giocare dal primo minuto.

“Klopp ha detto che non sa come mai non abbiamo 10 punti di vantaggio, ma ha detto anche che il calcio italiano non lo segue: quindi quello è il motivo”.

Scherza Maurizio Sarri sulle dichiarazioni del tecnico del Liverpool, che ha anche indicato la Juventus tra le favorite per la Champions:

“Comunque non mi sembra male neanche la rosa del Liverpool sinceramente – ha aggiunto il tecnico bianconero -.

Jurgen è una delle persone più simpatiche che abbia mai conosciuto, qui si sta togliendo di dosso i panni della favorita”.

Ecco i convocati bianconeri.

1. Szczesny

2. De Sciglio

3. Chiellini

4. De Ligt

5. Pjanic

8. Ramsey

10. Dybala

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

21. Higuain

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

35. Olivieri

42. Wesley

77. Buffon (fonti Ansa e il sito internet della Juventus).