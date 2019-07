TORINO – Gonzalo Higuain si sta giocando al meglio le sue ultime carte per restare un calciatore della Juventus, ipotesi difficile ma non impossibile. L’ex attaccante del Napoli è in uscita perché i bianconeri devono sfoltire l’attacco ma si sta impegnando sodo in allenamento per convincere il suo vecchio maestro Sarri a tenerlo.

Nell’ultimo allenamento della Juventus, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain sono stati protagonisti di una giocata che ha esaltato Maurizio Sarri dopo alcuni minuti di disappunto. Higuain e Cr7 hanno chiuso un triangolo durante una partita di allenamento giocando con il pallone a terra, come piace a Sarri, e l’ex allenatore del Napoli ha esclamato: “Ooooh, ora sì che mi piace….”.

Il video con la giocata spettacolare tra Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain può essere visualizzato incollando il seguente link (https://twitter.com/Juveastwood/status/1150532386716864514) sul proprio browser.

Neymar si offre alla Juventus perché non riesce ad andare al Barcellona.

Mentre il tecnico del Psg Thomas Tuchel rivela che “so da tempo che Neymar vuole andarsene”, ma convocherà il giocatore per la tournee asiatica dei parigini, O Ney continua a ribadire la propria volontà di lasciare il club che lo acquistò dal Barcellona per la cifra record di 222 milioni di euro.

Ma i rapporti fra la dirigenza del Psg e quella del Barça, viene fatto notare dai giornali spagnoli, non sono buoni e l’arrivo in blaugrana di Antoine Griezmann ha complicato le cose. In realtà il Barcellona avrebbe fatto un tentativo per riportare Neymar ‘a casa’, ma l’offerta di Coutinho, Rakitic e 40 milioni a Parigi è stata ritenuta poco congrua.

Così ora O Ney, tramite l’intermediario Pini Zahavi, valuta soluzione alternative che sarebbero, secondo quanto riporta ‘El Mundo Deportivo’, Real Madrid, Bayern Monaco e Juventus. Il Manchester United sarebbe invece stato scartato perché nella stagione entrante non giocherà la Champions League. La Juve viene definita “una serie aspirante” per ciò che riguarda Neymar (fonte Ansa).