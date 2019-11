TORINO – L’unica buona notizia in casa Juventus è legata al recupero di Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese sarà della partita contro l’Atletico Madrid. Per il resto, Douglas Costa, De Ligt e Federico Bernardeschi preoccupano Maurizio Sarri. Il brasiliano non ci sarà contro l’Atletico Madrid visto che ha subito una lesione alla coscia destra, restano in forte dubbio De Ligt (lussazione alla spalla destra) e Bernardeschi (trauma all’emitorace destro).

Riportiamo di seguito, il comunicato della Juventus sugli infortuni rimediati dai suoi calciatori in vista della prossima partita di Champions League contro l’Atletico Madrid.

“Douglas Costa ha subito una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha iniziato il trattamento riabilitativo. I tempi per un completo recupero sono di circa 15 giorni”.

“In seguito a accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical è emerso che Matthjis De Ligt ha subito, nel match di ieri, una lussazione della spalla destra e ha oggi effettuato terapie e recupero”.

“Terapie e recupero anche per Federico Bernardeschi, che ieri ha subito un trauma all’emitorace destro”.