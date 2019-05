Juventus: Cristiano Ronaldo, la coppa scudetto e la mamma. FOTO

TORINO – Juventus campione d’Italia per l’ottavo anno consecutivo. Primo tricolore per Cristiano Ronaldo che ha deciso di consegnare la coppa dello scudetto alla mamma. Dopo la cerimonia di premiazione e lo spettacolo pirotecnico dal tetto dell’Allianz Stadium, giro del campo per i giocatori della Juventus con la coppa dell’ennesimo scudetto. Sul prato dell’Allianz bianconeri con figli, mogli, fidanzate e parenti, tifosi. Con Cristiano Ronaldo, a far festa la compagna Georgina Rodriguez e la mamma Maria Dolores Aveiro alla quale CR7 ha fatto alzare il trofeo. Saluti e abbracci per Massimiliano Allegri, immortalato con la testa coperta di schiuma bianca.

Juventus, Cristiano Ronaldo festeggia il suo primo scudetto italiano con la mamma.

Massimiliano Allegri non ha dubbi, la Juventus continuerà a vincere anche senza di lui come ha fatto prima del suo arrivo a Torino. ”La Juve continuerà a vincere è nel suo Dna. Lascio una squadra vincente e sono felice di questi anni che ho passato e anche oggi ho la possibilità di ringraziare tutti”.

Massimiliano Allegri saluta così la la società bianconera nel corso della cerimonia a Firenze della Hall of fame della Figc, in cui l’allenatore toscano è stato premiato. Un consiglio a chi verrà dopo di me? ”Consigli no, non riesco a darli ma chi verrà al mio posto avrà una società forte alle spalle’ (fonte Ansa).