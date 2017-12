Più soldi in tasca, più rancore in testa

Più soldi in tasca, più rancore in testa: alla buon'ora e dopo attenta osservazione della società italiana (attenta e soprattutto lunga) ci è arrivato anche il Censis. Il serissimo centro studi e ricerche che però ha anche sviluppato e perfezionato da tempo in termini di comunicazione la specializzazione del fornire temperatura frizzante all'acqua calda. Di qui il nuovo brand, l'Italia del rancore appunto.