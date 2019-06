Juventus-De Ligt, bianconeri potrebbero inserire Kean per “risparmiare”

TORINO – La Juventus si fa forza sul sì di De Ligt per cercare di strappare uno “sconto” all’Ajax. Il club olandese vuole 70 milioni di euro per il suo gioiellino ma ha fatto presente alla Juventus di essere interessato a Moise Kean. La Juve non vorrebbe privarsi del giovane attaccante ma in quella zona del campo è ben assortita quindi potrebbe inserirlo nella trattativa per abbassare il prezzo.

Dopo aver annunciato l’arrivo di Maurizio Sarri, la Juventus ha iniziato a fare sul serio sul mercato dove ha messo nel mirino sia Adrien Rabiot, disponibile a parametro zero dopo non aver rinnovato con il Paris Saint Germain, che Matthijs De Ligt.

L’acquisto di questi due giovani campioni rientrano nella strategia di mercato della Juventus che vuole aumentare il valore della sua rosa svecchiandola. Rabiot non ha rinnovato con il Paris Saint Germain perché è stato “sedotto e abbandonato” dal Barcellona.

Dietro a questo suo mancato rinnovo con i francesi, c’era lo zampino del Barcellona ma all’ultimo il club blaugrana si è rimangiato la promessa che aveva fatto a Rabiot per acquistare Frenkie de Jong dall’Ajax. A beneficiare di questa situazione è stata la Juventus.

A centrocampo, i bianconeri potrebbero ritrovarsi due ottimi calciatori a parametro zero. Dopo aver preso Aaron Ramsey, calciatore gallese che ha preferito non rinnovare con l’Arsenal per trasferirsi a Torino, siamo alla stretta finale per Rabiot. Sul francese c’è anche il forte interessamento del Manchester United ma Rabiot preferisce la Juventus per provare a vincere la Champions League, cosa che non gli è riuscita ai tempi del Psg.

Per arrivare a De Ligt la Juventus dovrà battere la concorrenza del Paris Saint Germain ma i bianconeri si fanno forti dell’accordo raggiunto con Mino Raiola che ha chiesto, ed ottenuto, per il suo assistito uno stipendio monstre da 15-20 milioni lordi a stagione. Questa cifra lo renderebbe il calciatore più pagato dai bianconeri dopo Cristiano Ronaldo.

La Juve è disposta a questo sacrificio economico perché Chiellini e Bonucci non sono più giovani e con De Ligt, che ha 19 anni, la difesa bianconera sarebbe a posto per i prossimi quindici anni. Adesso c’è da convincere l’Ajax.