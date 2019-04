TORINO – L’appetito vien mangiando. Dopo aver acquistato Cristiano Ronaldo, ed aver vinto il suo ottavo scudetto consecutivo, record assoluto per il campionato italiano di calcio, la Juventus vuole continuare a rinforzare la rosa per puntare al trionfo in Champions League. Nella lista della spesa di Paratici, ci sono nomi prestigiosi da ogni parte del mondo.

Juventus punta a rinforzare la difesa con De Ligt e Manolas.

Per la difesa, si fanno i nomi di De Ligt, calciatore che i tifosi bianconeri conoscono molto bene visto che ha segnato il gol che ha eliminato la Juventus dalla Champions League, e di Kostas Manolas, difensore greco che vuole lasciare la Roma per trasferirsi in un top club. A centrocampo, c’è il ritorno di fiamma per Paul Pogba, centrocampista che ha già giocato e vinto a Torino. Per l’attacco, il nome in pole è quello di Federico Chiesa.

Ai tifosi della Juventus è piaciuto il suo atteggiamento nello scontro diretto che ha consegnato ai bianconeri il loro ottavo scudetto consecutivo. Al momento della sostituzione, tutto il pubblico dell’Allianz Stadium si è alzato per applaudirlo, nella speranza di vederlo tra le fila della Juventus nel corso della prossima stagione agonistica.

Per comprare tutti questi calciatori, la Juve dovrà fare anche qualche cessione. Il calciatore più prestigioso in uscita è Paulo Dybala. L’attaccante argentino piace all’Inter ma ha anche mercato all’estero, soprattutto in Inghilterra e Spagna. La Juventus valuta il suo cartellino sugli ottanta milioni di euro ma potrebbe inserirlo in una delle trattative per questi suoi obiettivi di mercato.