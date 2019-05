TORINO – Juventus deludente nel derby. I bianconeri hanno rischiato di perdere e sono stati salvati solamente da una magia di Cristiano Ronaldo che ha fissato il risultato finale sull’uno a uno. I tifosi della Juventus sono rimasti delusi dalla prestazione della squadra e hanno puntato il dito contro Allegri, ritenuto il maggiore responsabile del mancato trionfo in Champions League.

Juventus deludente nel derby, i tifosi sui social: “Allegri out”.

Ecco alcuni commenti postati sui social network dai tifosi della Juventus. Fra scrive: “Massimiliano Allegri colui che nel primo anno di Cristiano Ronaldo alla Juventus spegne ogni entusiasmo .. colui che si cancella dai social per fare la vittima incompresa e martire ma è più furbo di una volpe… è sicuramente il vostro allenatore il mio no ….”. Lorenzo scrive: ““Userò le ultime partite per fare degli esperimenti” Forse per vedere se la Juve può giocare peggio! Ebbene…”.

La Joya scrive: “Alla Juve non basta più un Allegri e lui stesso, così come la società, dovrebbe capirlo. Bisogna cambiare per poter migliorare, ma bisogna anche ringraziare il mister per questi 5 anni di vittorie.”. Enry scrive: “a un lato spererei nelle prossime partite in pessime figure almeno @andagn si convince a cacciare Allegri. dall’altro lato Mi rode comunque perdere sempre. “.

Tino è netto: “spero che vada via #Allegri”. Ass Faye è molto duro: “Basta con Allegri se fosse un signore dovrebbe chiedere lui di andarsene basta il ciclo con lui è finito non facciamo finta di niente è arrivato l’ora di cambiare basta #AllegriOut”. 4-3-3 scrive: “Ricordo Allegri in un intervista quando allenava il Cagliari “Mourinho è solo fortunato perché allena grandi club, se vado io in un grande club vinco la chiampions al primo tentativo ” abbiamo visto 👍”.

Ernesto lo critica addirittura per il prepartita: “#Allegri arriva allo Stadium e tiene le mani in tasca pur di non dare il cinque ai tifosi. Un atteggiamento davvero insopportabile,poi va da Fazio a fare il simpatico e il moralizzatore. Spero #Adani possa riprenderlo per questo suo modo di fare inaccettabile.”.