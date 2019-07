SINGAPORE – Risolti i problemi relativi al visto di Demiral, che proseguirà la tournée con la Juventus anche in Cina. A comunicarlo la stessa società bianconera con un tweet: “Concesso il visto per la Cina – si legge nel post della Juventus – a Merih Demiral. Il difensore sarà disponibile anche per la partita di Nanchino” che la squadra di Sarri giocherà contro l’Inter di Conte.

Presenza messa in dubbio dal ritardo nella concessione del visto da parte delle autorità cinesi, visti i rapporti tesi tra Cina e Turchia, paese natale del difensore bianconero.

Juventus e Inter, in attesa dello scontro diretto, partono con sconfitta nella International Champions Cup.

Inizia con un ko per 3-2 contro il Tottenham la stagione della Juventus. Al National Stadium di Singapore, nel primo match della International Champions Cup, la squadra di Sarri è stata battuta in rimonta per 3-2 dai finalisti dell’ultima Champions League: dopo essere passati in svantaggio al 31′ con un gol di Lamela, i bianconeri hanno ribaltato la partita nella ripresa con Higuain al’11’ st quindi con Ronaldo al 15′.

Pareggio di Moura al 19′ prima del gran gol di Kane al 48′, realizzato da centrocampo dopo aver soffiato la palla a Rabiot. Esordio per il neo-acquisto De Ligt, entrato in campo al 18′ st dopo un solo allenamento con i compagni.

Manchester United batte Inter anche senza Lukaku.

Primo ko stagionale per l’Inter di Conte, battuta 1-0 dal Manchester United a Singapore nel debutto all’International Champions Cup. A decidere la sfida al Singapore National Stadium è stato il giovane Mason Greenwood (classe 2001), con un mancino in diagonale al 30′ della ripresa dopo una corta respinta di Handanovic.

Tra i nerazzurri esordio per Nicolò Barella, in campo per poco più di 15′ nella sua prima gara con la maglia dell’Inter. Per la squadra di Conte prossimo impegno martedì 24 a Nanchino contro la Juventus (fonte Ansa).