Juventus-Dinamo Kiev, arbitra la Frappart. E’ la prima volta di una donna in Champions League.

Stéphanie Frappart è l’arbitro che dirigerà Juventus-Dinamo Kiev, in programma mercoledì 2 dicembre, quinto turno di Champions League. E’ la prima volta che ad una donna viene assegnata la direzione di gara nell’ambito di una delle competizioni calcistiche più prestigiose come appunto la ex Coppa dei Campioni.

Frappart, francese di 36 anni, ha già diretto incontri di calcio nel campionato francese e prima dell’esordio in Champions, ha arbitrato la Supercoppa Europea nel 2019 e lo scorso ottobre ha anche anche in Europa League.

“Abbiamo provato che tecnicamente e fisicamente siamo come gli uomini. Non abbiamo paura di sbagliare”, raccontava la 36enne poco più di un anno fa, prima di arbitrare la finale di Supercoppa europea 2019 tra Liverpool e Chelsea.

“La mia vita è cambiata e ora sono più popolare nel mondo. Ho già debuttato in Ligue 1, quindi conosco le mie emozioni e so come gestirle: mi sono allenata anche per questo”.

E in Italia una donna vicepresidente dell’Assocalciatori

Intanto Sara Gama diventa la prima donna vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori. La 31enne capitana della Juventus e dell’Italia femminile è stata infatti eletta oggi durante l’assemblea generale svoltasi in videoconferenza, diventando la prima donna a ricoprire un ruolo apicale all’interno dell’Assocalciatori. Insieme a lei, in qualità di vicepresidente vicario, ci sarà Davide Biondini, ex giocatore di Cagliari e Sassuolo. (fonte ANSA)