ROMA – Douglas Costa, giocatore brasiliano della Juventus, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 4 febbraio, intorno alle 11:15 lungo la corsia per Torino dell’autostrada A4 nel comune di Santhià, in provincia di Vercelli. Fortunatamente il calciatore non ha riportato ferite.

Il brasiliano, 28 anni, era al volante della sua Jeep Cherokee. Ha avuto bisogno di cure, invece, un uomo di 47 anni al volante di una Fiat Punto, trasportato in codice giallo all’ospedale di Biella. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale di Novara Est.

Douglas Costa è reduce da un infortunio subito durante l’ultima sfida, pareggiata 3-3 contro il Parma. L’ala brasiliana infatti ha ricevuto un colpo che gli ha causato un affaticamento al quadricipite. Da capire se sarà a disposizione per la trasferta di Sassuolo che la Juventus inizierà a preparare dal pomeriggio di martedì 5 febbraio.