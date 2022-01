Juventus-Dybala, aria di divorzio: offerta al ribasso del club, l’argentino via a costo zero? (foto ANSA)

Vlahovic entra, Dybala esce. Potrebbe essere questo lo scenario in casa Juventus. I due potrebbero giocare insieme, in bianconero, solo fino a giugno. Questo perché la Juventus dovrà ridiscutere il contratto in scadenza dell’argentino.

Dybala-Juve: in arrivo un’offerta al ribasso

La brusca frenata nel rinnovo del contratto di Dybala si è trasformata in un vero e proprio stallo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i bianconeri non sarebbero più convinti di rinnovare il contratto alle cifre stabilite negli ultimi mesi (8 milioni di euro a stagione più due di bonus), soprattutto per via dei frequenti infortuni.

A febbraio l’agente del giocatore, Jorge Antun, si presenterà a Torino per definire una volta per tutte il futuro del suo assistito, che al momento resta in scadenza di contratto fino al termine della stagione. E’ molto probabile che la Juventus presenterà una proposta diversa da quella di dicembre, anche in ottica dell’alleggerimento del monte ingaggi: possibile un’offerta al ribasso (7 milioni a stagione) o un contratto dalla durata inferiore.

Dybala, c’è l’Inter in agguato

In caso di mancato accordo e rottura definitiva tra Dybala e la Juventus, l’Inter sarà pronta a fare la sua mossa per garantirsi il giocatore. Beppe Marotta è già uscito allo scoperto e ne ha parlato con Simone Inzaghi.