Juventus, Dybala è un caso: probabile cessione all’Atletico Madrid

TORINO – In casa Juventus, è scoppiato il caso Paulo Dybala. Il fratello del numero dieci della Juventus ha parlato ai microfoni del programma radiofonico argentino Futbolemico spiegando che: “C’è la possibilità che vada via. Ce ne sono, eccome. Ha bisogno di un cambio“. Insomma, Dybala è uscito allo scoperto tramite il fratello. Ha voglia di andare via perché ha rotto con Allegri e perché c’è l’Atletico Madrid che è pronto ad affidargli il dopo Griezmann.

Juventus pronta a cedere Paulo Dybala all’Atletico Madrid di Simeone.

In un primo momento, si era parlato di un possibile scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi ma Inter e Juventus sono due rivali storiche e fanno fatica a trovare un accordo che vada bene ad entrambe le società. Per questo motivo, sia bianconeri che nerazzurri cercheranno di cedere gli argentini a parte, possibilmente all’estero. L’Inter ha provato ad offrire Mauro Icardi all’Atletico Madrid ma ha ricevuto un “no grazie” da parte di Simeone.

Il Cholo ha già Diego Costa ed Alvaro Morata in quella zona del campo e non vuole un altro numero nove. Piuttosto, Simeone ha bisogno di un numero dieci che possa prendere il posto del partente Griezmann. Da questo punto di vista, il calciatore ideale è proprio Paulo Dybala. Simeone è pronto ad accoglierlo a braccia aperte per rilanciarlo a livello internazionale.