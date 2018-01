TORINO – Mourinho vuole Dybala al Manchester United. Sul Mirror si legge che il portoghese avrebbe deciso di abbandonare la pista che porta a Griezmann per concentrarsi sull’argentino della Juventus. Le carte per portare avanti l’operazione sarebbero due: Pogba, che potrebbe aiutare i Red Devils a convincere la Joya e l’Adidas, sponsor tecnico dello United e da poco anche dell’attaccante della Juve.

Il club di Torino però non è disposto a privarsi del suo gioiello. Ecco perché per sperare di portarlo via ai bianconeri servirebbe un’offerta irrinunciabile. Il portale Espn lancia l’ipotesi di un’offerta intorno ai 150 milioni.