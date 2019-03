Juventus-Empoli, bambino conquista pallone calciato sugli spalti. VIDEO

TORINO – Il primo tempo di Juventus-Empoli non ha regalato emozioni in campo ma ha mostrato un simpatico siparietto sugli spalti dell’Allianz Stadium. Un piccolo tifoso della Juventus, che era allo stadio con il papà, ha raccolto un pallone calciato sugli spalti dai bianconeri. Il bambino ha esultato mostrando il pallone come trofeo, questa sua conquista ha reso indimenticabile una partita piuttosto noiosa. Il bambino è stato inquadrato prontamente dalle telecamere di Sky e molti utenti hanno deciso di pubblicare il filmato sui social network per elogiare il baby tifoso della Juventus.

Juventus-Empoli, bambino prende pallone scagliato in tribuna

A rovinare questo clima idilliaco, ci ha pensato lo steward che, nel fare il suo dovere, ha chiesto al bambino di restituire immediatamente il pallone. Il bambino non aveva alcuna intenzione di mollare il pallone ed il papà ha sorriso allo steward per chiedergli di accontentare il figlio.

Cosa vuoi che sia per la Juventus un pallone in più o un pallone in meno? Niente. Per quel bambino si trattava invece di un oggetto da conservare per sempre. Non c’è stato niente da fare, lo steward ha preteso il pallone ed il papà lo ha restituito senza opporre ulteriore resistenza. Questo epilogo è stato raccontato dai telecronisti di Sky Sport in diretta tv.