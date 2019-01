Juventus, è fatta per Romero: al Genoa 20 milioni di euro più bonus. Arriva a luglio

TORINO – Colpo di mercato della Juventus, i bianconeri hanno raggiunto un accordo con il Genoa per il trasferimento di Romero ai campioni d’Italia in carica. Al Genoa andranno venti milioni di euro più bonus. Il calciatore arriverà alla Juventus la prossima estate, a luglio. Concluderà la stagione con la maglia del Genoa.

Juventus, ecco chi è Romero

Ha iniziato a giocare nel ruolo di terzino destro, per essere poi spostato a difensore centrale. “El Cuti” è molto fisico, grintoso ed è abile in fase di anticipo; dotato di buoni tempi di gioco e di una spiccata personalità, sa rendersi pericoloso anche con progressioni offensive. I suoi punti deboli sono la propensione ai falli e la scarsa tenuta mentale nell’arco dell’intera partita.

Ha esordito nella massima serie argentina con il Belgrano nella stagione 2016-2017. Il 22 ed il 29 settembre ha giocato da titolare nella doppia sfida di Coppa Sudamericana contro i brasiliani del Coritiba, facendo quindi il suo esordio in questa competizione.

Durante il mercato estivo del 2018 si trasferisce a titolo definitivo alla squadra italiana del Genoa per 1.700.000 euro e lui lascia il 15% che gli sarebbe spettato al club di Córdoba, la sua città. Con l’arrivo del nuovo allenatore Ivan Jurić, esordisce con la maglia dei liguri in Serie A da titolare il 20 ottobre contro la Juventus (1-1). La settimana seguente sigla il suo primo gol in Italia nel pareggio per 2-2 contro l’Udinese venendo successivamente espulso.Nel 2017 partecipa con la nazionale Under-20 argentina al Campionato sudamericano di categoria.(da Wikipedia).