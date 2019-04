TORINO – Nell’anno in cui i tifosi della Juventus sognavano il triplete dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, è stata la squadra femminile a fare meglio della maschile. Gli uomini di Allegri si sono fermati allo scudetto mentre la squadra femminile ha fatto doppietta e dopo aver vinto lo scudetto, ha conquistato anche la Coppa Italia. La Juventus femminile si prende il secondo trofeo, chiudendo la stagione in bellezza: a una settimana dal successo in campionato, le bianconere si prendono la coppa nazionale, la prima in campo femminile per la Juventus, battendo la Fiorentina 2-1.

Juventus femminile festeggia doppietta al Tardini di Parma, dopo lo scudetto, la Coppa Italia.

E’ festa allo stadio Tardini di Parma, dove la squadra di Rita Guarino ha avuto la meglio sulle viola – principali rivali anche nella corsa allo scudetto – grazie alle reti di Ekroth e Cernoia, a segno nel primo tempo. Fiorentina a caccia del riscatto nella ripresa, ma il gol di Bonetti non basta per ribaltare il risultato.

“Complimenti alla Juventus per la vittoria e a tutte due le squadre artefici di una stagione straordinaria – le parole del Presidente della Figc, Gabriele Gravina -; il successo di questa finale conferma come il calcio femminile sia finalmente una realtà nel nostro Paese. Come Federazione ci abbiamo creduto, ci crediamo e siamo consapevoli che ci sia ancora molto da lavorare”.

Fonte Ansa.