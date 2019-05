TORINO – Juventus Stadium completamente esaurito per festeggiare l’ottavo scudetto consecutivo dei bianconeri, per salutare Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli, e per festeggiare Cristiano Ronaldo, eletto miglior calciatore del campionato dalla Lega Serie A. Emozioni forti allo Stadium, soprattutto al momento della sostituzione di Andrea Barzagli. Il difensore, protagonista in tutti gli otto scudetti vinti consecutivamente dalla società bianconera, è uscito in lacrime e ha salutato i tifosi con un lungo giro di campo.

Andrea Agnelli ha annunciato che ad Andrea Barzagli verrà dedicato uno spazio dello Juventus Museum. Allegri, che nei giorni scorsi era stato salutato affettuosamente dai calciatori e dalla dirigenza della Juve, è stato osannato dal pubblico dello Stadium con una standing ovation e con uno striscione che gli rende merito per i cinque scudetti consecutivi che ha conquistato dopo l’addio di Conte.

Dopo il fischio finale della partita, lo speaker dello Stadium ha chiamato in campo tutti i calciatori della rosa della Juventus, che sono entrati uno alla volta, intonando i loro nomi per permettere ai tifosi di riempirli di applausi. I tifosi hanno salutato con particolare affetto Barzagli, Allegri e Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è già entrato nel cuore del pubblico dello Stadium. Poi i calciatori della Juve hanno alzato al cielo di Torino la coppa dello scudetto ed è partita la festa che è destinata a durare fino a tarda notte.