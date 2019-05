TORINO – I calciatori della Juventus hanno organizzato una festa a sorpresa per festeggiare il compleanno di Andrea Barzagli. Il difensore centrale dei bianconeri ha compiuto 38 anni ma i compagni di squadra, per prenderlo in giro, hanno preso due palloncini con numeri sbagliati (il tre e il quattro). Per i compagni di squadra, Barzagli ha 34 anni o 43? In tutti e due casi il loro obiettivo era quello di prenderlo in giro in maniera affettuosa.

Juventus, la festa a sorpresa a Barzagli apre dibattito social sul numero degli scudetti.

Le foto con la festa a sorpresa per Barzagli sono state pubblicate su Instagram da Paulo Dybala con la seguente didascalia:

«Sei il numero 1. Ti abbiamo organizzato la festa come bambini di 5 anni, tutto questo è perché ti vogliamo bene amico!».

I “nemici” della Juventus hanno preso spunto da questo errore negli anni di Andrea Barzagli per prendere in giro i bianconeri sul numero degli scudetti vinti. La Juve ne ha vinti ufficialmente 35 ma ne ha appena festeggiati 37 (includendo anche i due che sono stati tolti per i fatti di calciopoli). Gli haters della Juventus hanno commentato così il post di Paulo Dybala: “Evidentemente hanno problemi con la matematica. Sbagliano gli anni di Andrea Barzagli e sbagliano il numero degli scudetti che hanno vinto…”.