Juventus-Genoa diretta, formazioni ufficiali dalle 20.30 (Coppa Italia)

Juventus-Genoa alle 20.45.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Sturaro, Bentancur, Marchisio; Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi.

GENOA (3-5-2): Lamanna; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Omeonga, Cofie, Rigoni, Laxalt; Lapadula, Galabinov.

“Se spero più nel settimo scudetto o nella Champions? Non spero niente, credo che la Juve possa andare in fondo agli obiettivi. In Italia il campionato è più equilibrato rispetto agli anni scorsi, e noi cercheremo di arrivare in fondo e di dare la zampata vincente”. Intervistato da Premium Sport al termine di Bologna-Juventus, Massimiliano Allegri non si nasconde e sottolinea che la sua squadra, come al solito, punta a vincere tutto. La Juve sembra essersi ritrovata, e infatti per Allegri “i ragazzi stanno facendo delle buone prestazione, stiamo crescendo fisicamente e come compattezza di squadra. Abbiamo creato molto e non abbiamo concesso niente”. “Fino a questo momento i numeri del campionato sono importanti – dice ancora il tecnico -, poi il Napoli e l’Inter stanno facendo numeri altrettanto importanti e per stare in alto non potevamo fare meno di loro”. Ma di chi è il merito per questa compattezza ritrovata? “Di tutti, di quelli che giocano e di quelli che stanno in panchina – risponde Allegri -. C’è grande disponibilità e poi la fase difensiva la devono farla tutti: abbiamo trovato una bella compattezza e i meriti sono dei ragazzi. La rosa è forte, e stiamo lavorando bene per cercare di arrivare al massimo della condizione a marzo”. Poi un esame generale della situazione. “In Champions sarà ancora più difficile arrivare in fondo – ammette Allegri -, molte squadre si sono rinforzate, come le inglesi”. E per lo scudetto chi teme di più? “Della Roma si parla poco – risponde -, ma io credo che sia migliorata. Ha giocatori di spessore e subisce pochissimo. E’ una delle candidate e sta proseguendo su quello fatto negli ultimi anni”.

