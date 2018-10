Juventus-Genoa streaming e diretta tv, dove vedere Serie A

TORINO, ALLIANZ STADIUM – Dopo la sosta per le partite delle Nazionali, torna la Serie A con Juventus-Genoa. I campioni d’Italia in carica, vogliono restare a punteggio pieno. Dall’altra parte, c’è un Genoa che ha appena cambiato allenatore. Dopo l’esonero di Davide Ballardini, è arrivato Ivan Juric.

La Juventus dovrà stare attenta a Piatek, bomber della Polonia e capocannoniere del campionato. La partita verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo.

20/10 18.00 Juventus-Genoa Sky

🔴🔵 Con una intensa seduta, tipica di mister #Juric, è ripresa al Centro Sportivo G.Signorini la preparazione, puntata verso l’anticipo di sabato con la #Juventus all’Allianz Arena. ⚽️ #JuventusGenoa Clicca qui ➡️ https://t.co/9R6eXmZPy2 pic.twitter.com/bYdNMgcRtx — Genoa CFC (@GenoaCFC) 15 ottobre 2018

#JuventusGenoa ci spiace: partita da vincere, senza se e senza ma. Il 7⃣🇮🇹 sarà il più complicato da vincere, ma anche il più gudurioso, perché noi (dicono) rubiamo sempre, loro invece hanno il salvacondotto. Ce lo giochiamo #finoallafine🦓 pic.twitter.com/8ugtDfRpJa — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) 22 gennaio 2018

E anche per oggi è tutto! A domani con il #mondaynight di @SerieA_TIM #JuventusGenoa dalle 19.30 su @PremiumSportHD pic.twitter.com/ufQ5PRnkF9 — Monica Bertini (@monicabertini1) 21 gennaio 2018

Ieri ero a cena fuori e non ho visto #JuventusGenoa che, a leggere i commenti,non è stata un grande spettacolo.3 punti comunque utili a @juventusfc x rimanere in scia a @sscnapoli e un consiglio ai maleducati,non lei, che sollecitavano un mio tw: ogni tanto staccate, vi fa bene. — enrico varriale (@realvarriale) 23 gennaio 2018

