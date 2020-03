TORINO – Dopo una buona prima parte di stagione, Higuain è tornato ai margini del progetto tecnico della Juventus. Dopo alcuni mesi di studio e di turnover, Sarri ha scelto la formazione titolare ed in questo undici ideale non c’è spazio per l’ex centravanti di Chelsea e Napoli. Gli attaccanti titolari sono Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Negli ultimi tempi, ha trovato spazio anche Douglas Costa ma solitamente Sarri gioca con Ramsey come trequartista. Insomma, tutte soluzioni che escludono Higuain dalle rotazioni. Per ora, l’argentino deve accontentarsi di entrare in campo nelle parti finali delle partite per far riposare Dybala.

Per tutta questa serie di motivi, Higuain ha iniziato a guardarsi intorno. Il centravanti argentino sognerebbe il trasferimento all’Athletic Bilbao nella Liga Spagnola. Higuain è pronipote di un basco emigrato in Argentina tanti anni fa. Ma il sogno di Higuain è stato subito spento dalla società basca.

Juventus, niente Athletic Bilbao per Gonzalo Higuain.

Rafa Alkorta, ds dell’Athletic Bilbao, ha parlato a Onda Cero del possibile interesse per Gonzalo Higuain, attaccante della Juve. Le sue dichiarazioni sono riportate da calciomercato.com: “Per poter firmare con noi dovrebbe essere nato o formato qui. Se non risponde a queste regole, non vale. Non so se un giorno accadrà un giorno che vengano modificate queste regole, ma ora non vale” (fonti Onda Cero e calciomercato.com).