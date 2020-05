TORINO – In casa Juventus tiene banco il caso Gonzalo Higuain.

Mentre tutti gli altri stranieri sono tornati a Torino, per ricominciare gli allenamenti della Juve, il centravanti argentino è rimasto in patria.

Nelle ultime ore, la Gazzetta ha diffuso informazioni sulle condizioni fisiche dell’argentino.

Higuain sarebbe in grande forma perché ogni giorno si allena con il tapis roulant ed in giardino con il papà che è un ex calciatore.

Il papà di Higuain: “Mio figlio onorerà l’accordo con la Juventus”.

“Non è vero tutto ciò che si sta dicendo su mio figlio. Gonzalo rimarrà alla Juventus perché ha ancora un anno e mezzo di contratto, e rispetterà questo accordo, lo porterà a termine”.

A dirlo, al giornale argentino LMNeuquen, che pubblica l’intervista sia nell’edizione in edicola che su quella online, è Jorge ‘el Pipa’ Higuain, padre dell’attaccante della Juve, che smentisce le voci secondo cui il bomber dei bianconeri vorrebbe rimanere in Argentina.