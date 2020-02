TORINO – Dopo Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, anche Gonzalo Higuain si è infuriato con Maurizio Sarri per aver ricevuto una sostituzione nel corso della partita di campionato tra la Juventus e la Fiorentina. Sarri ha provato a spiegargli le sue ragioni ma l’argentino non lo ha ascoltato. Questi “casi” non rovinano le prestazioni della squadra visto che la Juventus è prima in classifica a più tre sull’Inter e a più cinque sulla Lazio.

La lite tra Sarri e Higuain non distrae la Juventus, 3-0 alla Fiorentina con doppietta di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore.

La partita. Nonostante la lite tra Higuain e Sarri, la Juve ha comunque vinto per tre a zero contro la Fiorentina. La gara è stata decisa dalla doppietta di Cristiano Ronaldo, su calcio di rigore, e dalla marcatura di De Ligt.

Dopo il match, Commisso ha protestato contro l’arbitro dicendo: “Ha deciso la partita, la Juve ha una rosa da trecento milioni di euro, non ha bisogno di questi favori per vincere le partite. Sono disgustato, basta porcherie. Poi non ci lamentiamo se all’estero guardano male il nostro calcio…”.

Nedved ha criticato Rocco Commisso per le sue dichiarazioni sull’arbitro di Juventus-Fiorentina: “Commisso ha tutto il mio rispetto, ma devo dire che si sta usando un po’ troppo la scusa degli arbitri con la Juventus. Dovrebbe prendere un tè prima di dire certe cose…

Si dice che la Juve non vince con merito, siamo abbastanza stufi di questo, perché la Juve ottiene risultati giocando bene, facendo tutto sul campo per vincere. Perciò dobbiamo smetterla quando si gioca contro la Juve di farsi degli alibi”.