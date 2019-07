NANCHINO – Buffon, Rabiot, Demiral, De Ligt e Higuain, calciatori acquistati dalla Juventus nel corso del calciomercato estivo, non hanno potuto sottrarsi al rito di iniziazione e sono stati protagonisti di performance canore che sono già virali sui social network.

In particolare quella di uno scatenato Gonzalo Higuain che ha cantato e ballato sulle note di “Despacito”. Durante la sua coreografia ha rispolverato l’esultanza alla Luca Toni che aveva utilizzato per gioire dopo il gol segnato al Tottenham nella prima giornata della International Champions Cup (ICC).

Juventus incoraggiata da tanti tifosi cinesi che hanno gremito l’Olympic Sport Center Side Pitch di Nanchino.

Dopo il primo allenamento di questa mattina, dove la squadra si è ritrovata in palestra, in serata è andata in scena la seconda e ultima seduta della giornata. I bianconeri sono stati travolti dall’affetto dei tifosi, presenti numerosi all’Olympic Sport Center Side Pitch di Nanchino.

Dopo il riscaldamento atletico e il torello, il gruppo ha svolto prima una partitella a campo ridotto e poi una parte tattica con esercizi di possesso palla e conclusioni in porta. Per concludere la sessione, Mister Sarri ha fatto lavorare la squadra sui calci piazzati.

Domani sera, allo stadio di Nanchino, è in programma alle ore 19,30 locali (le 13,30 in Italia) il secondo match dell’International Champions Cup 2019 contro l’Inter.

La Juve è in cerca di riscatto dopo la sconfitta di misura contro il Tottenham nell’esordio della International Champions Cup. Ai bianconeri non sono bastati i gol messi a segno da Gonzalo Higuain e da Cristiano Ronaldo. Il Tottenham ha vinto grazie al gol segnato da centrocampo al 93′ da Harry Kane.

Il video da YouTube con il rito di iniziazione per i calciatori che sono arrivati alla Juventus nel corso di questa finestra di calciomercato. Tra loro anche uno scatenato Gonzalo Higuain (fonte sito internet ufficiale della Juventus).