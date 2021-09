Il punto sugli infortuni della Juventus, Dybala non ha riportato alcuna lesione e dovrebbe tornare in campo contro la Roma saltando solamente il Chelsea in Champions League ed il derby di Torino. Morata, invece, dovrà restare ai box per ben 40 giorni a causa di una lesione al bicipite femorale.

Infortuni Juventus, Dybala dovrebbe rientrare contro la Roma il 17 ottobre 2021

Come detto, la Juve ha tirato un sospiro di sollievo sull’attaccante argentino che era uscito dal campo, addirittura in lacrime, nel corso della vittoria bianconera contro la Sampdoria.

Per fortuna, il calciatore argentino non ha rimediato alcuna lesione ma solamente una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

Questo cosa significa in parole povere? Che salterà la supersfida di Champions League contro il Chelsea ed il derby di Torino dell’ultimo turno di campionato prima della seconda sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali (l’Italia proverà a vincere la Nations League).

Infortuni Juventus, ecco quando rientrerà Morata

Buona notizie su Dybala, molto meno favorevoli su Morata. Infatti il centravanti spagnolo ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

Quindi salterà la supersfida di Champions League contro i campioni d’Europa del Chelsea, il derby di Torino, ed i big match di Serie A contro Roma e Inter. Il centravanti spagnolo dovrebbe rientrare in squadra a Verona o in casa contro lo Zenit (Champions League).