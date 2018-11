TORINO – Sami Khedira si ferma di nuovo. Il centrocampista tedesco della Juventus, che era appena rientrato da un infortunio, nell’allenamento di oggi ha riportato una distorsione alla caviglia.

Lo rende noto il club. Il giocatore, si legge sul sito internet della Juventus, “ha iniziato subito le cure del caso e verrà monitorato quotidianamente”, ma “la sua presenza contro la Spal è in forte dubbio”. I bianconeri si sono allenati in mattinata alla Continassa prima dei due giorni di riposo concessi da Allegri.

La reazione social all’infortunio di Sami Khedira

Caspita anche khedira ko — domenico boccaccio (@boccaccio78) 17 novembre 2018

Khedira again???? — Víctor Cipriano (@cipriano_vic) 17 novembre 2018

Juventus: dopo Pjanic, si ferma anche Khedira! Le condizioni del centrocampista tedesco – https://t.co/BF0HrmdSzs https://t.co/dsGMAWrUNB — informazione interno (@infoitinterno) 17 novembre 2018

Juventus pierde a Khedira por un esguince de tobillo https://t.co/zEGLU3IEbe — 100%Tigrero (@100x100TIGRERO) 17 novembre 2018

In pratica con, Emre Can fuori per cause non sue, Pjanic infortunatosi con la Nazionale e ora do nuovo Khedira che ha una distorsione, di 5 centrocampisti a disposizione ne sono rimasti solo 2! BENE……MA NON BENISSIMO!!!! — ʛяαžℽ ☆3★6✩ (@_FinoAllaFine__) 17 novembre 2018