TORINO – La Juventus ha tirato un sospiro di sollievo, l’infortunio rimediato da Miralem Pjanic nel corso della vittoria interna contro il Brescia è meno grave del previsto. Il calciatore dovrebbe esserci sia in Champions League che nella sfida scudetto contro l’Inter.

Juventus, Pjanic salta la Spal ma rientra in tempo per Champions e Inter.

Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juve-Brescia: per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Miralem Pjanic era entrato in campo al posto di uno spento Ramsey ma era stato costretto al cambio dopo appena sette minuti di gioco per infortunio. Pjanic dovrebbe saltare la prossima partita di campionato contro la Spal a scopo precauzionale e dovrebbe tornare in campo in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione.

Di conseguenza, il centrocampista bosniaco dovrebbe giocare anche lo scontro diretto per lo scudetto contro l’Inter di Antonio Conte. Pjanic è un calciatore fondamentale per i bianconeri, la Juve ha tanti campioni in rosa ma nessuno ha le caratteristiche tecniche del Nazionale Bosniaco. Sarri non può fare a meno di lui per due partite chiave come quelle contro Lione e Inter.