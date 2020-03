Juventus-Inter lunedì 9 marzo a porte aperte? Marotta apre: “Ipotesi di buon senso”

ROMA – “Se questa è un’ipotesi che io ho appreso dai media (lunedì 9 marzo a porte aperte, ndr) è già una ipotesi di buon senso. Ma voglio vedere in assemblea anche le due altre ipotesi che si faranno”. Così l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta sull’Assemblea di Lega di mercoledì dove si deciderà un’altra data su Juventus-Inter rinviata per l’emergenza Coronavirus.

“Noi come Inter – aggiunge Marotta ai microfoni di Radio anch’io lo sport – dopo aver subito questa decisione abbiamo chiesto di convocare una assemblea straordinaria per arrivare ad una decisione armoniosa. Nel rispetto della regolarità, ci sono squadre che hanno saltato due partite come il Sassuolo. Non voglio polemizzare ulteriormente, ma quella che c’è stata una decisione per niente condivisa. E’ questo l’elemento di amarezza”.

Proseguono i contatti fra la Lega Serie A e i club per rimodulare il calendario dopo i rinvii per l’emergenza coronavirus, e nelle ultime ore sembra si sia trovata la quadra su un’ipotesi da sottoporre all’assemblea di mercoledì.

Semifinali di Coppa Italia regolari

Nelle valutazioni fra il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, e i consiglieri federali Giuseppe Marotta (Inter) e Claudio Lotito (Lazio), con l’intervento anche del presidente della Figc, Gabriele Gravina, si sta delineando una soluzione. Che, secondo quanto filtra, prevede la disputa regolare delle due semifinali di coppa Italia in programma mercoledì e giovedì, Juventus-Milan e Napoli-Inter.

Tra sabato e lunedì prossimi recupero 26ma giornata?

Fra sabato 7 marzo e lunedì 9 si giocherebbero le sei gare della 26ma giornata, saltate in questo weekend. Milan-Genoa, Parma-Spal, Sampdoria-Verona, Sassuolo-Brescia, Udinese-Fiorentina e Juventus-Inter, che diventerebbe il Monday Night.

Il campionato slitterebbe di un turno, e le partite della 25ma giornata, rinviate una settimana fa, Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma verrebbero recuperate nel primo infrasettimanale libero disponibile. (fonte Ansa)