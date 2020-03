TORINO – La sfida scudetto Juventus-Inter si è disputata a porte chiuse per le ormai note vicende del coronavirus. Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un siparietto prima della partita che non è passato inosservato. Il fuoriclasse portoghese è stato immortalato dalle telecamere di Sky Sport mentre fingeva di salutare i tifosi. Ovviamente non c’era nessuno perché la gara si giocava senza pubblico per motivi di sicurezza.

Cristiano Ronaldo, il siparietto prima di Juventus-Inter per strappare un sorriso ai compagni di squadra.

Secondo la routine, quando i calciatori della Juventus scendono dal pullman che li ha portati allo Stadium, danno il cinque ai tifosi che li stanno attendendo.

Cristiano Ronaldo ha riprodotto ugualmente questo gesto per strappare un sorriso ai suoi compagni di squadra e per stemperare la tensione a pochi minuti da Juventus-Inter. Il portoghese è riuscito nel suo intento e lui stesso si è messo a ridere dopo questo siparietto che è diventato virale sui social network nel giro di pochi minuti.

La gara tra Juventus e Inter non si sarebbe dovuta giocare ma alla fine il ministro dello sport Spadafora non è riuscito ad imporsi sulla Lega di Serie A. Il campionato potrebbe essere sospeso definitivamente nei prossimi giorni. Martedì è prevista una assemblea straordinaria organizzata dalla Figc per discutere di questa questione.