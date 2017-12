Juventus-Inter diretta, formazioni ufficiali dalle 20.30 (Serie A)

TORINO – Juventus-Inter (orario 20.45) – Partita valida come anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A.

Probabili formazioni di Juventus-Inter. Juventus (4-3-2-1): 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 4 Benatia, 3 Chiellini, 22 Asamoah, 14 Matuidi, 5 Pjanic, 6 Khedira, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 9 Higuain. (16 Pinsoglio, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 12 Alex Sandro, 15 Barzagli, 17 Mandzukic, 24 Rugani, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi). All: Allegri. Diffidati: nessuno Squalificati: nessuno Indisponibili: Buffon, Pjaca, Lichtsteiner, Howedes.

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D?Ambrosio, 37 Skriniar, 25 Miranda, 21 Santon; 11 Vecino, 5 Gagliardini; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi (27 Padelli, 46 Berni, 7 Cancelo, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 55 Nagatomo, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti). All. Spalletti Indisponibili: Vanheusden Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Arbitro: Valeri di Roma Quote Snai: 1,73; 3,80; 4,75.

La diretta live della partita su Blitz Quotidiano grazie a Sportal

“Buffon difficilmente sarà della partita. Dybala? Devo ancora decidere”. Sono almeno due i dubbi di formazione per Allegri alla vigilia di Juventus-Inter, scontro diretto in vetta al campionato: “Ho confusione in testa – ha scherzato il tecnico -, speriamo che il sole di oggi me la schiarisca. Qualcuno – ha aggiunto – ha giocato molto e sarà a disposizione ma non giocherà: abbiamo bisogno di energie fresche. Per quanto riguarda Paulo devo decidere se giocare con i due, i tre, i quattro davanti. Per Buffon valuterò oggi, ma difficilmente giocherà”.