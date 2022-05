Juventus-Inter, dove vedere finale Coppa Italia: probabili formazioni, data, orario, streaming, tutto quello che c’è da sapere

Juventus-Inter, tutto sulla finale di Coppa Italia: dove vedere la partita, le probabili formazioni, data e orario della gara, le informazioni sulla diretta streaming.

Juventus-Inter, data e orario della finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia Juventus-Inter verrà disputata a Roma l’11 maggio 2022 alle ore 21:00. Si sfideranno i campioni d’Italia in carica dell’Inter ed i campioni della Coppa Italia in carica della Juventus.

Juventus-Inter, dove vedere la finale di Coppa Italia: le informazioni sulla diretta tv e sulla diretta streaming

Diciamo subito che la finale di Coppa Italia Juventus-Inter verrà trasmessa sia in diretta tv che in diretta streaming. Per vederla in tv, in chiaro, sarà sufficiente collegarsi a Canale 5 alle ore 21:00. La partita, verrà trasmessa anche in diretta streaming, sempre alle ore 21:00, su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

Juventus-Inter, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia

Come da titolo, riportiamo di seguito le probabili formazioni della Juventus e dell’Inter per la finalissima di Coppa Italia. Non dovrebbero esserci grandi sorprese. Nella Juve, largo al portiere di coppa Perin. Nell’Inter, fiducia a Dzeko nonostante un rendimento non di alto livello nelle ultime partite di campionato.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.